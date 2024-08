Uma mulher, não identificada, foi atropelada por um ônibus do transporte público na última segunda-feira (12), no Terminal de Integração 2 (T2), no bairro Cachoeirinha, zona Xul de Manaus. Câmeras de vigilância registraram o momento em que a vítima vai parar embaixo do veículo. A matéria é do D24AM.

Nas imagens é possível ver o momento em que a mulher tenta atravessar a via e é atropelada pelo ônibus que estava entrando no terminal. Em outro vídeo, a vítima aparece caída embaixo do veículo.

Ainda segundo as informações, a mulher teve ajuda de populares no local até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a encaminhou para uma unidade hospitalar na capital. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

