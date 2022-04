Avalie o post

Manaus – Foram apreendidas 1070 munições de diversos calibres na tarde desta terça-feira(12) dentro de um veículo de transporte por aplicativo na BR-174. Os policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam fiscalização quando abordaram um veículo com 3 passageiros.

O condutor ficou bastante nervoso com a presença da equipe policial e apresentou comportamento suspeito. Os policiais decidiram então realizar uma busca no veículo e encontraram munições em diversos compartimentos escondidos do veículo.

O suspeito, bem como as testemunhas, foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para procedimentos.

Ao todo foram apreendidas, 50 munições de Cal.12; 90 de Cal.16; 150 de Cal.20; 250 de Cal.9mm; 250 de Cal.38; 250 de Cal.380; e 30 de Cal.44.

