Porto Alegre – O desenvolvedor mobile Bruno Stracke, 31, foi atacado por uma barata durante uma conversa em um bar. Segundo ele, foi um evento horrorizante. Mas seu trauma foi a diversão na internet. Stracke publicou o vídeo do encontro com o inseto no Twitter, onde foi visto 1,8 milhão de vezes, com 122 mil curtidas.

As imagens, gravadas por uma câmera de segurança, mostram Bruno sentado na calçada de um bar, no centro de Porto Alegre, enquanto conversa com uma mulher. Logo ele começa a chacoalhar o braço esquerdo, como que tentando afastar algo. Os movimentos não são suficientes, e Bruno precisa levantar-se, enquanto contorce o corpo, e aparenta está agoniado.

Ao se livrar do inseto, ele se abriga perto da colega de mesa, ainda com medo. Em seguida, uma garçonete pisa e mata a barata. O breve vídeo virou meme e recebeu respostas engraçadas.

Segundo Bruno, a história ainda teve mais uma insanidade logo depois: um sujeito tentou assustá-lo com um porquinho-da-índia tirado de uma mochila.

