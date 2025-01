Um blindado da Polícia Militar derrapou ao subir uma ladeira no Complexo do Alemão, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (15), devido ao óleo jogado na pista por traficantes. No local, acontece uma megaoperação que mira integrantes responsáveis pelo esquema financeiro da organização criminosa Comando Vermelho (CV).

Ao todo, os agentes buscam cumprir 14 mandados de prisão, incluindo em outras regiões, estados e até no presídio. Até o momento, sete pessoas foram presas. Dentre elas, a maioria são mulheres. Ainda na ação, três suspeitos foram mortos e um PM do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) baleado. Além disso, oito fuzis, uma submetralhadora, uma pistola, grande quantidade de drogas, 12 carregadores de fuzis, munições e sete granadas foram apreendidos.

Pelas imagens, registradas pelo “Bom dia Rio”, da TV Globo, é possível ver o momento em que o “caveirão” desliza colidindo em veículos de moradores que estavam estacionados. Segundo relatos, ao menos uma moto e três carros foram atingidos.

O óleo na pista foi usado para dificultar a entrada dos policiais na comunidade. Na ação, os bandidos ainda colocaram fogo em barricadas e deixaram carros atravessados nas pistas.

Suposto vazamento da operação

Ainda durante a madrugada, as barricadas começaram a ser montadas, com uso de pneus e lixos para fechamento das vias. Segundo relatos que circulam nas redes sociais, as informações sobre a operação teriam sido vazadas ainda na noite de terça (15).”Atenção moradores, atividade ao sair da comunidade. Informações de que vai ter operação, os bueiros da Grota serão retirados. Atividade quem estiver de moto e quem for trabalhar amanhã de manhã. Moto só passa na calçada, carro impossível. Operação anunciada”, disse um recado compartilhado em um aplicativo de mensagem.

Os mandados estão sendo cumpridos em Bangu, Jacarepaguá, Engenho da Rainha, Nova Iguaçu, Ramos, Copacabana, Cordovil, Santo Cristo e no Instituto Penal Vicente Piragibe. Além disso, também há mandados sendo cumpridos nos estados da Bahia e Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, os alvos são familiares e operadores do fundo da facção conhecido como “caixinha”, em que o financiamento é alimentado por diversos crimes, como roubo e furto de veículos e de cargas, compra de drogas e armamentos, expansão territorial, pagamento de propinas, assistência a membros presos e crimes conexos, como extorsões, além da exploração monopolizada de serviços de internet.