Estudantes da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) viveram momentos de tensão na tarde desta sexta-feira (29), após o barco Surucuá naufragar a uma distância de mais de 1 km da margem do Rio Tapajós, em frente à comunidade Solimões, município de Belterra, Pará. A embarcação transportava estudantes, adultos e crianças, todos sobreviveram.

Segundo informações ventava muito no momento em que a embarcação foi a pique. Um barco, bajaras e lanchas deram apoio rapidamente conseguindo resgatar todas as vítimas. Todos estavam com coletes salva-vidas. Dos 50 passageiros, 34 eram alunos e uma professora da Ufopa.

A Capitania Fluvial de Santarém foi acionada pela Universidade e mandou uma embarcação para fazer o resgate. O uso de coletes salva-vidas, boias e botes também ajudou no salvamento dos passageiros.

