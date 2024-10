Um avião monomotor foi interceptado por dois caças da Força Aérea Brasileira (FAB), na manhã desta terça-feira (22/10). A aeronave caiu em uma área de campo, no município de Lábrea, no interior do Amazonas.

A Polícia Militar do município informou que um homem foi preso após a ação e é suspeito de ser o piloto da aeronave.

A aeronave teria invadido o espaço aéreo brasileiro e precisou ser interceptado. Após a queda do monomotor, os suspeitos teriam ateado fogo na aeronave para não deixar vestígios.

Além de PMs de Lábrea e militares da FAB, agentes da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas também foram acionados para verificar a situação no interior do Estado.