O Palmeiras confirmou o favoritismo neste sábado, 28, ao derrotar o Bahia por 1 a 0, no Allianz Parque, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dominante na maior parte do jogo, o time do treinador Abel Ferreira marcou seu gol solitário com Raphael Veiga, ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Alviverde alcança a terceira vitória consecutiva, chega aos 53 pontos e pula para a segunda posição – o Red Bull Bragantino, então vice-líder, não vai jogar nesta rodada. A diferença para o líder Botafogo, agora, é de apenas seis pontos. O Glorioso, por outro lado, tem duas partidas a menos em relação ao Verdão. Já Tricolor de Aço permanece com 34 pontos, no 15º lugar da tabela, e pode ver a zona de rebaixamento se aproximar neste final de semana.

Leia também

LDU bate o Fortaleza, conquista o bi da Sul-Americana e amplia freguesia de brasileiros contra equatorianos



Vinicius Júnior é novamente vítima de racismo em clássico contra o Barcelona