O Uruguai abusou de perder gols neste domingo (23), mas fez o suficiente para vencer o Panamá por 3 a 1, no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pelo fechamento da rodada inaugural da Copa América 2024. Os tentos da partida foram de Maxi Araújo, Darwin Nuñez e Viña, para a Celeste, enquanto Murillo descontou. Com o resultado, a seleção de Marcelo Bielsa foi a três pontos, deixando os panamenhos zerados.

Próximos compromissos

As duas seleções voltam a campo na quinta-feira (28) pela segunda rodada do Grupo C. A equipe uruguaia encara a Bolívia, às 22h (de Brasília), no MetLife Stadium, em confronto sul-americano. Já o Panamá enfrenta os Estados Unidos em duelo já tradicional nas competições da Concacaf, às 19h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium.

Maxi Araújo abre placar em belo chute

O primeiro tempo foi caracterizado pela superioridade do Uruguai, que abriu o placar aos 16 minutos. Em belo chute de canhota, Maxi Araújo venceu o goleiro Mosquera após passe do flamenguista Viña. O time, comandado por Marcelo Bielsa, teve outras oportunidades para ampliar o marcador, mas desperdiçou, indo para o intervalo com o placar mínimo.

GOOOOOOLLLLL DO URUGUAI URUGUAI 1 X 0 PANAMÁ Maxi Araújo recebe na intermediária, avança e chuta forte, no ângulo de Mosquera. Ouça o gol na voz de @zemanoeljp pic.twitter.com/XCym1LmsNC — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) June 24, 2024

Celeste define jogo nos minutos finais

Nos 45 minutos finais, o jogo baixou de ritmo, o que fez o Panamá crescer e até assustar o goleiro Rochet. Aos 13, Puma Rodríguez botou o arqueiro do Internacional para trabalhar, por exemplo. Mas a falta de técnica pesou para a seleção que representa a Concacaf.

A partir dos 40, a partida ganhou ânimo alucinante e o Uruguai definiu o placar em Miami. Aos 40, o craque do Liverpool, Darwin Nuñez, ampliou após bate-rebate na área. Depois, nos acréscimos, aos 46, Viña coroou sua boa atuação e anotou o terceiro após ‘triscada’ de cabeça, em assistência do companheiro rubro-negro De La Cruz. Já antes do apito final, aos 49, Murillo diminuiu a desvantagem, em arremate que deixou Rochet estático.

GOOOOOOLLLLL DO URUGUAI URUGUAI 2 X 0 PANAMÁ Bola cruzada da direita, a defesa do Panamá não consegue o corte e Darwin Núñez, de primeira, finaliza forte de perna esquerda e amplia a vantagem do Uruguai. Ouça o gol na voz de @zemanoeljp pic.twitter.com/RG0k7ESMFN — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) June 24, 2024

GOOOOOOLLLLL DO URUGUAI URUGUAI 3 X 0 PANAMÁ GOL FLAMENGUISTA. De la Cruz bate falta na cabeça de Matías Viña, que coloca a bola no fundo da rede de Mosquera. Ouça o gol na voz de @zemanoeljp pic.twitter.com/C01iHIvgyf — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) June 24, 2024

Ficha técnica:

Uruguai 3 x 1 Panamá

Dia, horário e local: domingo (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Uruguai: Rochet; Nández, Ronald Araujo (Giménez), Mathías Olivera (Cáceres) e Viña; Valverde (Betancur), Ugarte, Pellistri, Maxi Araújo e De Arrascaeta (De La Cruz); Darwin Nuñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Panamá: Mosquera; Murillo, Fariña, Córdoba, Miller e Davis; Carrasquilla (Ayarza), Cristian Martínez (Welch), Bárcenas (Lenis) e Puma Rodríguez (Góndola); Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen.

Arbitragem: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Mauro Vigliano (CHI)

Gols: Maxi Araújo, Darwin Nuñez e Viña (URU); Murillo (PAN)

Cartões amarelos: Welch (PAN)