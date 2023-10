A Unidade Básica de Saúde da Mulher da Prefeitura de Manaus atenderá a população do conjunto Manauara 2 e em comunidades próximas, a partir desta segunda (2), na Rua Dorgival Azarias de Albuquerque, no bairro Santa Etelvina, até o próximo dia 27.

As outras duas unidades móveis gerenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) permanecem atendendo na zona Leste, na Rua Vitória-Régia, no bairro Grande Vitória. O atendimento segue até sexta-feira (6), quando um novo ponto de atendimento será definido.

Na zona Oeste, as usuárias podem buscar os serviços de saúde da estrutura móvel que está instalada na rua Riacho Fundo, próximo à escola municipal de Educação Infantil Antônia Medeiros da Silva, no bairro Tarumã.

O atendimento das unidades acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca que a integração das Unidades Móveis de Saúde da Mulher foi um passo significativo para promover mais qualidade de vida a este segmento da população.

“Essas três unidades representam a chegada da saúde em vazios assistenciais e reforça nosso comprometimento na prevenção de doenças preveníveis, que representam prejuízo a vida das mulheres. Em breve, iremos colher bons resultados dessa iniciativa”, pontua.

Além de consultas médicas e de enfermagem, as unidades ofertam coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero, mamografia, ultrassonografia, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), planejamento reprodutivo e dispensação de medicamentos.

