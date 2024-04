Os amantes de corridas devem ‘acelerar’ para garantir a participação na tradicional Corrida Tiradentes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). As inscrições, que se encerram no próximo dia 17 de abril, podem ser feitas pelos sites http://www.endurancemanaus.com.br ou http://www.ticketsports.com.br .

Com percursos de 5 e 10 quilômetros, a largada e a chegada da prova acontecem no Podium da Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, no dia 21 de abril, sob quaisquer condições climáticas.

A Corrida Tiradentes é uma das corridas mais esperadas e tradicionais da cidade e faz parte das comemorações do 187º aniversário da Polícia Militar do Amazonas, tornando o evento ainda mais significativo para os participantes, policiais militares e público civil.

O kit de participação do evento é composto por uma sacola, uma camiseta oficial da prova, um copo personalizado com a marca da corrida, número de peito, medalha (pós-prova) e outros brindes, materiais e folders ofertados pelos patrocinadores e apoiadores da prova.

Além de ser uma oportunidade para os amantes da corrida testarem seus limites, a Corrida Tiradentes não é apenas uma oportunidade para promover um estilo de vida saudável, mas também uma chance de homenagear a história e o serviço dedicado da PMAM.

De acordo com a coordenação do evento, os participantes podem esperar uma atmosfera vibrante e motivadora, com apoio ao longo do percurso e uma cerimônia de premiação no final.