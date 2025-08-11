Visuliazação: 0

O 4º Congresso Internacional de Segurança e Defesa (Cisd) iniciou sua programação presencial na manhã desta segunda-feira (11/08), no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, em Manaus. Realizado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio do Programa de Pós-graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos (PPGSP), o evento visa promover a reflexão sobre os principais desafios e possibilidades da segurança pública, com a garantia de direitos humanos, no contexto brasileiro e na região Pan-Amazônica.

Desde 2015, o Cisd reúne autoridades nacionais, regionais e internacionais, organizações não governamentais, pesquisadores, profissionais e representantes da sociedade civil para debater os principais desafios da segurança pública e propor soluções. O tema deste ano é “Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos: o Brasil e a Pan-Amazônia em questão”.

Representando o governador do Amazonas, Wilson Lima, durante a solenidade, o reitor da UEA, André Luiz Nunes Zogahib, destacou a importância do trabalho da universidade, sendo a primeira vez participando do Cisd. “Isso aqui é para que a gente converse e que as nossas ideias possam convergir em prol de uma segurança pública melhor onde, a partir dessas discussões, possam acontecer políticas públicas colaborativas para uma sociedade mais justa, mais dinâmica e, sobretudo, mais segura”, finalizou.

O secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP/AM), Vinícius Almeida, ressaltou a relevância de estudar segurança pública e citou resultados de iniciativas como o RecuperaFone, projeto que busca devolver celulares roubados aos proprietários e que tem reduzido os índices de roubo na cidade. “Manaus se apresentava, se não me falha a memória, como a segunda ou terceira cidade com o maior índice de roubo de celulares no Brasil. Saímos da lista. Hoje, Manaus não figura nem entre as 50 cidades do Brasil com roubos de celulares”, afirmou.

Também participaram o coordenador institucional de Pós-graduação Latu Sensu, Carlos Renato Rosário de Jesus, representando o pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, Roberto Sanches Mubarac Sobrinho; a presidente do Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), Juliana Lemes da Cruz; o coordenador do PPGSP/UEA, Antonio Gelson de Oliveira Nascimento; o coordenador do PPGSP da Universidade Federal do Pará (UFPA), Edson Marcos Leal Soares Ramos; a vice-coordenadora do PPGSP/UEA, Maria da Silva Cursino; e o coordenador do 4º Cisd, Dorli João Carlos Marque.

Parcerias

O 4º Cisd é fruto da parceria entre diversas universidades e instituições brasileiras, como a UEA, Universidade do Estado de Roraima (UERR), UFPA, Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).