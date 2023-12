As inscrições seguem até o dia 2 de janeiro de 2024. No total, são ofertadas 23 vagas, sendo 16 para Manaus e 7 para Tefé

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) anunciou a prorrogação das inscrições para o Mestrado em Ciências Humanas até 2 de janeiro de 2024. No total, são oferecidas 23 vagas, sendo 16 para Manaus e 7 para Tefé.

O curso, promovido pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH), tem previsão de início das aulas para abril de 2024. Vale ressaltar que concluintes de cursos de graduação reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) podem participar do processo seletivo.

Desde a primeira seleção, em 2016, o programa já formou mais de 100 mestres, recebendo reconhecimento com a avaliação positiva da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), alcançando o conceito 4.

O PPGICH, coordenado pela professora doutora Lúcia Puga, acolhe concluintes de cursos de graduação e profissionais de diversas áreas, sendo interdisciplinar e permitindo a participação de pessoas de áreas como Direito, Arquitetura, Administração, Jornalismo, Pedagogia, Teatro, Psicologia, História, Letras, Serviço Social, entre outras.

A coordenadora aproveitou para dar conselhos aos futuros candidatos, incentivando uma preparação cuidadosa para a prova de janeiro. Ela enfatizou a importância de revisar toda a documentação. “Com essas perspectivas, a UEA espera não apenas receber novos estudantes, mas também fortalecer seu compromisso com a qualidade acadêmica e o desenvolvimento regional”, finalizou.

Edital para inscrição: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=9304

