A primeira etapa da Promoção 60 anos da TVLAR chegou ao fim e entregou, o último caminhão de prêmios, em Presidente Figueiredo, e duas motocicletas Yamaha FZ15 0 Km em Tabatinga e em Manaus, todos municípios do Estado do Amazonas.

Francisca André Nunes recebeu em casa mais de 20 produtos entre eles: fogão de 4 bocas, ventilador de mesa, TV 55” 4k e bicicleta aro 24. Emocionada, a cliente destacou que os prêmios chegaram em uma boa hora.

“Eu tenho 64 anos de idade e nunca tinha conseguido comprar mais de um produto. Sempre espero quitar a compra para poder fazer uma nova, mas graças a Deus que agora o Senhor encheu minha casa. Estou muito feliz”, comemorou D. Francisca, que mora em uma comunidade de Presidente Figueiredo.

O sexto e último sorteio da Promoção 60 Anos TVLAR aconteceu no final de julho. Além do caminhão de prêmios, a última motocicleta Yamaha FZ15 0 Km saiu para Parintins/AM.

Nos dias 31 de agosto e 02 de setembro, foram entregues duas motocicletas para Raimundo Ramos da Costa, em Tabatinga, e Joelma Alves do Nascimento em Manaus.

Ansioso para receber o prêmio da TVLAR, o senhor Raimundo falou da sua alegria ao saber que tinha sido agraciado com uma motocicleta. “Uma felicidade imensa”, concluiu o ganhador.

“A primeira etapa da promoção 60 Anos TVLAR foi um sucesso. Conseguimos com a ajuda dos nossos parceiros entregar prêmios nos dois estados que atuamos, Amazonas e Roraima. Ver a satisfação de nossos clientes em cada entrega nos motivou a continuar e por isso, anunciaremos em breve a segunda etapa da promoção”, destacou o diretor de marketing da TVLAR, Juan Diego Correa.

Corrida TVLAR

Ainda em comemoração aos 60 anos, a varejista também realizará a 5ª edição da Corrida TVLAR. Atletas amadores e profissionais podem se inscrever até o dia 9 de setembro, no site www.tvlar.com.br ou www.ticketsports.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 110,00. A corrida vai acontecer no dia 15 de setembro, às 6h, na Ponte do Rio Negro, em Iranduba/AM.

A 5ª Corrida Tvlar 2024 será disputada nas distâncias de 5km e 10km, sob as normas que regem o Regulamento Geral de Provas de Rua da Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt. O regulamento está disponível no site da Ticket Sports.

Todos os atletas inscritos que terminarem as provas nos tempos máximos previstos terão direito a uma medalha de participação. E os três primeiros colocados de cada categoria ganharão um cartão-presente da loja TVLAR (R$ 1.500,00 para o primeiro lugar; R$ 800,00 para o segundo; e R$ 500,00 para o terceiro), além de troféu. O resultado será publicado no site oficial do evento: www.endurancemanaus.com.br.

O post TVLAR entrega prêmios e anuncia segunda etapa de promoção apareceu primeiro em Portal Você Online.