Após denúncias, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 17° Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (19/01), por volta das 8h30, três indivíduos identificados como David Guimarães Rodrigues, 23; Fred Aurélio Milome, 22; e Gabriel de Oliveira Alves, 23, em posse de substâncias entorpecentes e objetos utilizados como pagamento do material ilícito. As prisões ocorreram no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Gesson Aguiar, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após as equipes receberem denúncias de uma intensa movimentação na localidade, supostamente, em decorrência da comercialização de drogas.

“Com base nisso, nos deslocamos ao endereço e avistamos Fred, que ao notar nossa presença, tentou fugir mas foi preso. Ele informou que seus comparsas estavam dentro de uma quitinete, onde haviam também entorpecentes e outros objetos penhorados como pagamento da venda das drogas”, detalhou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, ao entrar no imóvel, os policiais encontraram David e Gabriel. Durante revista no local, foram apreendidos dois pacotes de cocaína em pedra, um pacote de cocaína em pó, e mais 140 papelotes da mesma substância. Também foram apreendidas uma pedra de oxi e 55 papelotes da mesma droga.

Além dos entorpecentes, foram localizados uma balança de precisão, material para embalo das drogas, aproximadamente R$ 300 em espécie, anéis, cordões, relógios, ar-condicionado, que podem ter sido penhorados como pagamento dos entorpecentes.

Procedimentos

David, Fred e Gabriel foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles serão encaminhados para audiência de custódia, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.