No carro dos suspeitos, os policiais encontraram sete aparelhos celulares de diversas marcas e uma faca

Manaus – Na noite desta quarta-feira (18), três homens de identidades não reveladas foram presos em flagrante após uma abordagem policial de uma equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A prisão ocorreu na Avenida Djalma Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona sul de Manaus.

De acordo com informações repassadas pelos policiais militares, por volta de 21h40, a equipe foi acionada através do CIOPS informando que ocupantes de um veículo modelo HB20, de cor cinza, com restrição de roubo, estavam realizando assaltos nas proximidades do conjunto Manoa.

Ainda conforme os policiais, após um acompanhamento realizado na Avenida Djalma Batista, a guarnição iniciou a abordagem e entrevistou os três ocupantes do carro. Na parte interior do veículo, os policiais encontraram sete aparelhos celulares de diversas marcas e uma faca. Diante dos fatos, os três homens receberam voz de prisão.

A polícia entrou em contato com o proprietário do veículo que reconheceu os infratores que haviam roubado o seu veículo. Os indivíduos foram levados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

