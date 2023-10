O agora tricampeão mundial de F1 Max Verstappen fechou com chave de ouro seu fim de semana no GP do Catar, vencendo neste domingo (8) após largar da pole position. Mas o triunfo do holandês dividiu os holofotes com uma batida entre as duas Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell, ainda na largada, e mais um pódio duplo da McLaren, com Oscar Piastri em segundo e Lando Norris, terceiro.

A dinâmica da corrida foi afetada pelo limite de 18 voltas por conjunto de pneus, imposto pela Federação Internacional do Automobilismo (FIA), diante do risco de fissuras causado pelas zebras em forma de pirâmide do Circuito de Lusail. Com isso, boa parte do grid fez, em média, três pit stops.

A 14ª vitória de Verstappen na temporada foi tranquila – em contraste com a movimentação pelas posições seguintes: Piastri fez uma prova sólida na vice-liderança até ser superado por Russell após a última janela de pit stops a partir da volta 40, mas retomou a posição com a última parada do rival.

Ele ainda sofreu pressão do colega Norris, que queixou-se com a McLaren da ordem de não-ataque nas últimas voltas; entretanto, o birtânico conseguiu a vaga final do pódio. E a chance de brigar pelo terceiro lugar também escorreu entre os dedos de Fernando Alonso, que escapou da pista na 33ª volta.

A McLaren obteve seus pódios de números 500 e 501 em Lusail neste domingo e o sétimo de 2023. Para Norris, volta cruzar a linha de chegada entre os três mais rápidos após conquistar seu primeiro pódio com o terceiro lugar no GP do Japão, na etapa passada.

