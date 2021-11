Avalie o post

Animais da espécie ‘leopardo-das-neves’ viviam zoológico nos EUA

Nebraska – Três felinos da espécie rara leopardo-das-neves (em risco de extinção) morreram por complicações de saúde, após terem contraído Covid-19. O caso aconteceu em um zoológico localizado em Nebraska, nos Estados Unidos. Os animais contraíram a doença em outubro, junto com dois tigres-de-sumatra.

“Nossos leopardos, Ranney, Everest e Makalu, eram amados por toda a nossa comunidade dentro e fora do zoológico”, diz postagem no Facebook do Lincoln Children’s Zoo.

(Foto: Divulgação)

Conforme o tabloide Daily Mail, os felinos foram submetidos a exames depois que tratadores do zoológico observaram sintomas do vírus nos leopardos, como complicações respiratórias. Após serem diagnosticados com a doença, os leopardos passaram a ser medicados com esteroides e antibióticos. Entretanto, mesmo após todos os esforços da equipe do zoológico para salvar os felinos, os três animais não resistiram e morreram.

Na mesma publicação divulgada nas redes sociais, a instituição afirma que os tigres-de-sumatra se recuperaram. Além disso, informou que vai continuar a seguir todas as diretrizes recomendadas pelas autoridades “para garantir a segurança de animais, equipe e comunidade”.

Um porta-voz do zoológico salientou que “é muito difícil perder qualquer animal inesperadamente, especialmente um tão raro e amado como o leopardo-das-neves”.

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, infecções por Covid-19 foram relatadas em várias espécies ao redor do mundo. No entanto, com base em informações disponíveis até o momento, os cientistas acreditam que o risco desses animais transmitirem o vírus para humanos ainda é baixo — ao contrário do caminho inverso, humanos-animais.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

