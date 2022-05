Avalie o post

O terremoto ocorreu nesta quarta-feira (11), com epicentro a 177 quilômetros (km) a oeste da cidade de San Salvador de Jujuy, capital da província com o mesmo nome, na fronteira com o Chile e a Bolívia, indicou o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica (Inpres) argentino.

O epicentro localizou-se a uma profundidade de 220 km. Cerca de 30 minutos antes, foi registrado um tremor de magnitude 3,1 em área próxima.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia Mais:

source