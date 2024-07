A partir das 14h desta quinta-feira (4), trecho da alameda Alphaville será interditada para o evento de inauguração do parque Gigantes da Floresta, promovido pela Prefeitura de Manaus.

Com a interdição, os veículos que se deslocam a partir da avenida Autaz Mirim em direção à avenida Nathan Xavier, deverão dobrar à direita na rua Itaetê para alcançar a avenida Coronel Sávio Belota e, depois, a Nathan Xavier ou outras vias.

A interdição ocorrerá até as 21h, e agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão nas imediações para orientar os condutores sobre as melhores opções de desvios.

Ainda por conta da interdição, a linha de ônibus 442 terá parte de seu itinerário desviado para a avenida Ibicaré, logo na saída do Terminal de Integração 4 (T4-Jorge Teixeira), a partir de onde segue seu itinerário normal. O desvio de itinerário também ocorrerá entre 14h até as 21h desta quinta-feira.

