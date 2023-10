Devido à interdição para tráfego de veículos no sábado (07/10), no entorno da Arena da Amazônia - que sediará o jogo de acesso à Série B do Brasileirão -, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) fará o transporte de torcedores de cadeiras de rodas e pessoas com mobilidade reduzida da Vila Olímpica de Manaus até o estádio.

A partida entre Amazonas e Botafogo da Paraíba inicia às 17h, e o transporte de Pessoas com Deficiência (PcD) será realizado das 15h30 às 16h30. A Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) disponibilizou toda a área da Vila Olímpica de Manaus para estacionamento de quem vai utilizar o serviço de transporte da Sejusc.

A titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, explica que o transporte será feito mediante apresentação de um ingresso válido para a partida. ”O transporte até o evento é realizado pela Sejusc, em uma van especializada para uso dos usuários de cadeira de rodas. Estaremos no ponto de saída da Vila Olímpica, fazendo o deslocamento até o Podium PcD, dentro da Arena”, frisou a secretária.

“Este serviço, oferecido pelo Governo do Amazonas, é de extrema importância para assegurar o cumprimento da Lei Estadual N° 241/2015, que garante o acesso irrestrito das Pessoas com Deficiência a eventos esportivos”, emendou Jorge Oliveira, secretário da Sejel.

O Amazonas é o representante do estado na Série C do campeonato e, se vencer ou empatar esta partida, vai para a semifinal do torneio.