A classificação do tenista Alexander Zverev às quartas de final do US Open, diante do italiano Jannik Sinner, na noite desta quarta-feira, 4, foi marcada por uma cena curiosa. Antes de sacar uma bola, o alemão interrompeu a partida para comunicar o árbitro James Keovathong que um torcedor gritou “uma frase de Hitler”. De acordo com a imprensa germânica, um homem teria disparado “Deutschland uber alles” (na tradução livre, “Alemanha acima de tudo”), frase da canção considerada “sagrada” pelo líder nazista. Após a denúncia, o juiz de cadeira chamou os seguranças da quadra central de Flushing Meadows, que retiraram o torcedor. Depois do jogo, Zverev ainda explicou por que não relevou a situação. “Adoro quando os torcedores gritam e se emocionam, mas acho que, sendo alemão e não estando realmente orgulhoso dessa história, não é realmente uma coisa boa para fazer”, explicou. “Se eu não reagir, acho que é ruim da minha parte”, acrescentou. Com a vitória, Zverev enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, nesta quarta-feira, 6.

o tenista alemão alexander zverev interrompeu a partida de hoje contra o italiano jannik sinner no US open depois que um homem na plateia gritou “deutschland über alles” (alemanha acima de tudo), frase do hino nacionalista considerado “sagrado” por hitler. pic.twitter.com/usa22rIsea — árbitro de vídeo (@leandrolopes) September 5, 2023