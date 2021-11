Avalie o post

Torcedor do Santos de 9 anos pediu desculpas após ganhar camisa de goleiro adversário e ser hostilizado; clube e outros jogadores se solidarizaram com o pequeno

São Paulo – Bruno Nascimento de 9 anos, torcedor e jogador das categorias de base do Santos, gravou um vídeo nesta terça-feira (9) para se desculpar por ter aceitado uma camisa do goleiro Jailson, do Palmeiras, no confronto de domingo (7) pela 30ª rodada do Brasileirão.

Torcedor do Santos pede desculpas após ser hostilizado por ganhar camisa do Palmeiras (Foto: Reprodução)

O pequeno Bruno foi hostilizado durante o jogo por alguns torcedores santistas nas arquibancadas da Vila Belmiro logo depois de receber a camisa de presente do goleiro adversário. Depois desse episódio, Bruno continuou recebendo mensagens ofensivas pelas redes sociais.

“Desculpa se alguém se ofendeu por que eu peguei a camisa do Jailson, é que eu gosto muito dele. E também gosto do Weverton, que é da seleção brasileira. Eu não sou palmeirense. É que eu gosto muito do Jailson. Eu fui em todos os jogos de 2019. E agora estou tentando recuperar esse tempo que não fui na Vila. Eu não sou palmeirense, eu sou santista. Eu sempre apoiei muito o Santos, nos momentos mais difíceis. Sempre estive junto com o Santos” disse Bruninho, em vídeo publicado no Instagram

Após se manifestar pedindo desculpas, o vídeo de Bruno viralizou e vários jogadores e clubes se solidarizaram com o menino de 9 anos. O atacante Gabigol, do Flamengo, garantiu que dará uma camisa autografada ao pequeno e ressaltou que o amor pelo futebol deve ser maio que qualquer rivalidade.

O jogador Diego Tardelli, do Santos, também prestou solidariedade. “Meu amiguinho Bruninho, fica em paz e segue seu coração, infelizmente o mundo vai mal. Te espero amanhã”, escreveu. O Peixe também saiu em defesa de Bruno e convidou o garoto para asssistir de camarote o confronto contra o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira (10).

Ainda em forma de solidariedade, Neymar, ex menino da Vila, se manifestou sobre o ocorrido. “Bruninho, você é gigante, menino. Que personalidade de fazer esse vídeo, coisa que nenhum babaca que te xingou tem coragem”, escreveu o craque da Seleção brasileira e do PSG. “Onde vamos parar? É uma criança, uma criança que é fã do rival, qual o problema nisso?”, questionou Neymar.

Um garoto santista ganhou uma camisa do goleiro Jailson, do Palmeiras. Até aí da hora, gesto bacana do rival.

Porém, outros torcedores do Santos partiram pra cima do pai da criança e formou a confusão.

Bando de imbecis.

pic.twitter.com/1JUoCOuSW0

— Falando de Alvinegro (@fdalvinegro) November 9, 2021





Bruninho, pequeno torcedor santista, tendo que pedir desculpas para quem se sentiu ofendido por ele ter pedido a camisa do Jailson, goleiro do Palmeiras.pic.twitter.com/wpudxYpOpc

— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 9, 2021



Para manter sua paixão pelo Peixe, Bruninho foi convidado para assistir ao jogo com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira na Vila Belmiro, desta vez no camarote.

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 9, 2021



Bruninho, vou te mandar minha camisa! Você pode torcer pra quem você quiser. O amor pelo futebol pode ser maior que qualquer rivalidade! ❤️💪🏽

— Gabi (@gabigol) November 9, 2021





eu te AMO Neymar Jr, eu te amo absurdamente, meu ídolo!!!

aprendi a amar desde o Santos, mesmo torcendo para o rival, e não me arrependo, te amo @neymarjr pic.twitter.com/ZakamnjG53

— be (@beatriznieu) November 9, 2021





Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

