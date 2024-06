Um tiroteio na noite de sexta-feira (14), deixou Pedro Luís Barros da Silva, 22, e Lucas Cardoso, 26, mortos, no beco São Tomé, na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

De acordo com as informações preliminares, os pistoleiros chegaram no local gritando “Polícia” para atrair a atenção das vítimas. Pedro e Lucas foram atingidos com vários disparos e morreram ainda no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou as mortes. Um terceiro jovem identificado como Maxon Bastos de Souza foi baleado e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales.

A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) esteve no local e isolou a área. Ainda segundo a polícia, um revólver calibre 380 e uma PT 40 foram as armas utilizadas no crime.

O Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) realizou o trabalho de perícia e os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

