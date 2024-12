Mais de 2 mil atletas são esperados na 3ª edição da Corrida Teatro Amazonas, evento apoiado pela Atem Distribuidora que acontece a partir das 6h de domingo (29/12) e celebra os 128 anos do mais famoso patrimônio histórico de Manaus - o Teatro Amazonas - com um percurso que resgata a valorização da história e da cultura da cidade.

Com largada e chegada na rua José Clemente, ao lado do Teatro Amazonas, a corrida terá um percurso de 7 km que permitirá aos corredores contemplarem o patrimônio histórico da área central da cidade, passando por pontos como a Igreja da Matriz, Palácio Rio Negro, Parque Jefferson Peres, Praça do Congresso e Palácio da Justiça.

A diretora de Comunicação, Marketing e ASG do Grupo Atem, Paula Vieira, destaca o caráter cultural da corrida, que, além de promover o cuidado com a saúde e a prática de exercícios, contribui para a valorização do patrimônio histórico da cidade ao permitir que as pessoas olhem para esses espaços “com outros olhos”.

“É uma oportunidade para revisitar a nossa cidade de um outro ponto de vista, permitindo a contemplação de um patrimônio que carrega a nossa própria história e que, na correria do dia a dia, acaba, muitas vezes, passando despercebido e não sendo valorizado como deveria. Para a Atem, como uma empresa amazonense, é muito bom podermos contribuir para essa reconexão”, disse.

No evento, a Atem vai montar uma tenda para oferecer Quick Massage (massagem rápida para aliviar tensões musculares) e um totem fotográfico para registros instantâneos e personalizados dos participantes da corrida.

Os ‘kits do atleta’ serão entregues para os inscritos no Salão Solimões do Palácio Rio Negro, na avenida Sete de Setembro, 1546, Centro, na sexta (27/12), das 14h às 20h, e no sábado (28), das 10h às 14h. O evento é apoiado pela Atem Distribuidora e pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense e Desenvolvimento Cultural (AADC).



Sobre a Atem

