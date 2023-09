Um temporal destelhou mais de 100 casas e deixou feridos no município de Juruá, no interior do Amazonas, a 672 km de Manaus, no final da tarde desta sexta-feira (8). Moradores ficaram assustados e registraram os rastros de destruição da ventania – ver vídeo no fim da matéria.

Um temporal destelhou mais de 100 casas e deixou feridos. A chuva também destruiu a estrutura de energia elétrica em parte da cidade. Até a manhã deste sábado (9), alguns bairros ainda estavam sem energia.

Em nota, a Defesa Civil do Estado do Amazonas informou que está acompanhando o caso e, que neste momento, equipes do órgão estão atuando na avaliação dos danos materiais e no auxílio às famílias afetadas.

Todo o município de Juruá tem uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 15 106 habitantes em 2020. O principal meio de transporte é o fluvial. Uma viagem de barco até Manaus pode levar 7h.

O nome da cidade é o mesmo do rio, que corta o município e em guarani significa ‘rio de boca larga’.

