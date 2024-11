Boa Vista (RR) – Um trágico incidente marcou a manhã deste sábado (09) na Terra Indígena Yanomami. Vilson Souza, de 27 anos, técnico em enfermagem, foi morto a flechadas após uma discussão com um agente de saúde indígena na comunidade Maraxi-u, região do Surucucu.

Segundo informações preliminares, o conflito teria sido motivado por um desentendimento relacionado ao uso de um celular. Vilson teria pegado o aparelho do colega para carregar o seu próprio, o que desencadeou a violenta reação. A flecha atingiu o profissional de saúde abaixo da axila, atravessando o pulmão.

Falta de segurança e retirada da equipe

Servidores que atuam nas comunidades indígenas denunciaram à reportagem a falta de segurança na região, afirmando que a presença da Força Nacional seria insuficiente para garantir a proteção dos trabalhadores. Diante do ocorrido, a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) recomendou a retirada da equipe que atuava na região, medida que está sendo acompanhada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Investigação em andamento

O Ministério da Saúde, em nota, lamentou o ocorrido e informou que determinou o desligamento do agente indígena de saúde envolvido no caso. A pasta também informou que um boletim de ocorrência será registrado na Polícia Civil de Roraima e que todas as medidas cabíveis serão tomadas após a conclusão das investigações.

O corpo de Vilson Souza foi removido da comunidade por helicóptero e chegou a Boa Vista no final da tarde deste sábado.

Contexto de violência e desafios na região

A Terra Indígena Yanomami enfrenta uma série de desafios, como a invasão de garimpeiros, a violência e a falta de acesso a serviços básicos. O caso de Vilson Souza chama a atenção para a vulnerabilidade dos profissionais que atuam nessas áreas remotas e a necessidade de garantir a segurança de todos os envolvidos.