O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) recebeu na última sexta-feira (9) 59 novos estagiários aprovados no Processo Seletivo de Estágio (PSS/2024). Durante a recepção, os estudantes foram apresentados aos aspectos gerais e fundamentais do Tribunal, conhecendo sua função, objetivos, e a importância de seu papel na fiscalização e controle das contas públicas do estado.

“Estamos felizes em receber esses novos estagiários, que trazem consigo uma energia renovada e disposição para aprender. O TCE-AM valoriza a contribuição desses jovens estudantes e estamos comprometidos em oferecer a eles um ambiente de crescimento e desenvolvimento profissional”, afirmou a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins.

A apresentação abordou temas que estarão no dia a dia dos estagiários, incluindo horários de trabalho, direitos, deveres e regras institucionais.

Também foram destacados os benefícios oferecidos pelo TCE-AM, como a bolsa-auxílio de R$ 1.286,59, auxílio-transporte no valor de R$ 215,68, além de oportunidades de crescimento pessoal e profissional, como cursos de capacitação e atendimentos médicos pelo setor de saúde do Tribunal.

Conforme a chefe do Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), Jeane Benoliel, além dos 59 convocados, novos estagiários devem ser chamados ao longo dos próximos meses. Segundo ela, até segunda-feira, os novos estagiários já estarão lotados em seus setores.

“O Degesp está trabalhando na avaliação dos formulários dos aprovados para direcioná-los aos setores mais adequados às suas habilidades. Segunda-feira, todos já estarão lotados nos respectivos setores”, disse.

A chefe do Degesp destacou ainda a importância dessa fase na vida acadêmica dos estudantes.

“Essa é uma excelente oportunidade para aprimorar o conhecimento acadêmico e técnico dos universitários. Estaremos sempre prestando todo o apoio necessário para que essa seja uma ótima experiencia para todos”, concluiu.

O processo seletivo, que teve inscrições realizadas entre os dias 19 e 25 de junho, oferece vagas para início imediato e formação de cadastro reserva para 13 diferentes cursos, como Direito, Administração, Engenharia Civil, e Ciências Contábeis. O critério de seleção foi baseado no desempenho acadêmico dos candidatos, levando em conta o coeficiente de rendimento e a carga horária total cursada.

