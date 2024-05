Texto: Ana Patrícia Dias

Um homem identificado como Fredson Júnior, de 22 anos, foi agredido a pauladas ao ser flagrado com a esposa de um de seus “amigos”. O caso aconteceu na rua Malvarisco, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Testemunhas informaram que o “talarico” aproveitou que o amigo saiu para trabalhar, para ir até a casa dele para o encontro romântico. No entanto, o marido, que ainda não foi identificado, voltou para casa após a demora do ônibus que o leva para o trabalho. Ao chegar em casa, flagrou Fredson com sua mulher.

Ao ver a cena, o marido atacou Fredson com diversas pauladas. O “amigo” ficou bastante machucado e precisou ser levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste. Ainda não se sabe o estado de saúde dele.

Segundo as testemunhas, quando a polícia chegou no local, o autor das agressões já havia fugido. Agora, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).