A surfista e influenciadora italiana Giulia Manfrini, de 36 anos, faleceu após ser atingida por um peixe-espada enquanto surfava nas Ilhas Mentawai, na Indonésia. Apesar dos esforços para socorrê-la, ela não sobreviveu aos ferimentos e veio a falecer no hospital local. Lahmudin Siregar, que é o responsável pela agência de Gestão de Desastres de Mentawai, confirmou que o acidente ocorreu quando um peixe-espada saltou e atingiu Giulia no peito. Ela era uma figura conhecida no cenário do surfe italiano, com uma base de mais de 21 mil seguidores em sua conta no Instagram. O trágico evento gerou uma onda de lamento entre os colegas de Giulia. Leonardo Fioravanti, um dos principais nomes do surfe na Itália, expressou suas condolências à família da surfista. Nas redes sociais, amigos e admiradores também se manifestaram, prestando homenagens e refletindo sobre a gravidade da situação. A morte de Giulia Manfrini destaca os riscos que os surfistas podem enfrentar em ambientes naturais, mesmo em momentos de lazer.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA