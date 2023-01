O grande duelo que será realizado por Palmeiras e Flamengo às 16h30 do dia 28 de janeiro, na Arena BRB Mané Garrincha, terá a mesma quantidade de lugares reservados para ambas as torcidas.

A definição dos setores será feita da seguinte forma: os setores Sul (virado para o Eixo Monumental) e Oeste (Mercado Mané) estão destinados à torcida do Palmeiras.

Nos setores Norte (virado para o autódromo) e Leste (virado para o Setor Hoteleiro Norte) ficarão os torcedores do Flamengo.

Confira o mapa dos ingressos:

Áreas verde e vermelha: destinadas aos torcedores do Palmeiras

Áreas laranja e azul: reservadas aos torcedores do Flamengo

Áreas em preto: zonas de segurança e separação das torcidas

Os fãs já podem adquirir os ingressos a partir de 0h desta terça-feira (17), exclusivamente pelo site da Bilheteria Digital (https://www.bilheteriadigital.com/). Os clientes BRB (que possuem qualquer um dos cartões do banco) terão exclusividade nas primeiras 48 horas de venda. Ou seja, até as 23h59 de quarta-feira (18), a prioridade é de quem tem conta no BRB.

O benefício durará até que se esgotem os ingressos reservados para os clientes do banco. Vale ressaltar que a pré-venda estará disponível para torcedores do Palmeiras, do Flamengo e de todos os amantes do futebol.

A partir da 0h de quinta-feira (19/1), será aberta a venda de ingressos para o público em geral, que poderá comprar pelo site da Bilheteria Digital ou nos pontos físicos de venda, que serão divulgados nos próximos dias.

O cliente BRB pode comprar mais de um ingresso por cartão. Confira a quantidade máxima autorizada para cada um dos tipos de cartão:

Dux – 8

Black/Infinite – 6

Demais – 4

Nação – 6

