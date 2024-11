A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) realizou uma reunião nesta segunda-feira (11), no formato híbrido, com representantes da Paipe Tecnologia e Inovação, para discutir o desenvolvimento e atualização dos sistemas da Autarquia. O encontro reuniu o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, os superintendentes-adjuntos Executivo, Luiz Frederico Aguiar; de Projetos, Leopoldo Montenegro; e de Administração, Carlito Sobrinho, além dos coordenadores-gerais das áreas afetas aos sistemas da instituição. Também participou o head de operações da Paipe, Renato Rocco, e o gerente regional de tecnologia, Alan Fernandes, que atuará como preposto da empresa na Suframa.

O contrato com a Paipe foi formalizado no final de setembro, após a empresa vencer um processo licitatório. Fundada em 2013, a Paipe conta com uma fábrica de software que oferece soluções personalizadas e possui uma equipe de mais de 150 profissionais e mais de 1.200 projetos entregues.

Durante a reunião, o coordenador-geral de Tecnologia da Informação, Rodrigo Vasconcelos, apresentou o status dos principais sistemas da Suframa. Dentre os seis sistemas principais, três estão concluídos e entrando em evolução: Sistema de Mercadoria Nacional (SIMNAC), Sistema de Cadastro (Cadsuf) e Sistema de Arrecadação e Cobrança (SAC). Outros três ainda estão em fase de execução: Sistema de Controle de Importação e Exportação (SCIEX), com 98% de finalização; Sistema de Análise, Gestão e Acompanhamento Tecnológico (SAGAT), com 85%; e o Sistema de Projetos (PRJ), com 69% de conclusão.

Segundo os técnicos, a prioridade será concluir os sistemas em andamento e atualizar os que já estão finalizados, considerando possíveis ajustes. Para isso, foi destacada a importância de se estabelecer um cronograma com datas previstas para cada entrega por parte da empresa. Além dos sistemas em fase de atualização, a Suframa tem planos para novos projetos, como o Sistema de Indicadores Industriais, o Sistema de Projetos Agropecuários e o Sistema de Loteamento do Distrito Industrial.

O superintendente Bosco Saraiva saudou a Paipe e ressaltou a importância de uma comunicação contínua. “É fundamental que mantenhamos essa comunicação e trabalhemos isso como uma política da Autarquia. Reunimos todos os coordenadores para que cada um compreenda a situação do outro e saiba o que está acontecendo.” Ele acrescentou que o objetivo é modernizar a Suframa, para que a Autarquia e a Paipe possam avançar juntos.

O gerente regional de tecnologia da Paipe, Alan Fernandes, reforçou o compromisso da equipe. “Agradecemos pela confiança. Sabemos que os desafios são grandes, mas faremos o máximo para superá-los. A Paipe está comprometida em entregar resultados e colaborar com o avanço tecnológico da Suframa”, disse Fernandes.