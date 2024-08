O superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, acompanhado do superintendente-adjunto Executivo da Suframa, Frederico Aguiar, do coordenador-geral de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Arthur Lisboa, e da chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores na Região Norte, ministra Maria Deize Camilo, reuniu-se nesta segunda-feira (12), na sede da Autarquia, com a cônsul geral do Peru em Manaus, Cláudia Lapeyre.

A diplomata, que assumiu o posto em 1º de julho deste ano, fez a sua primeira visita oficial à Suframa. Vale destacar que o Consulado Geral do Peru em Manaus tem jurisdição nos Estados do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

A pauta da reunião foi centrada, principalmente, em ações de fortalecimento das relações comerciais e administrativas entre a área incentivada da Zona Franca de Manaus e o Peru, com destaque para projetos logísticos que poderão trazer benefícios socioeconômicos para ambas as regiões.

De acordo com o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, foi muito importante receber a nova cônsul do Peru em Manaus e poder discutir projetos de fortalecimento das relações bilaterais.

“Queremos estreitar cada vez mais as relações a partir dos acordos bilaterais que já existem e de outros que estão em evolução em razão de novos movimentos como a facilitação de rotas logísticas e a inauguração de novos portos no Peru”, afirmou Saraiva.

Para a cônsul geral do Peru em Manaus, a reunião foi muito proveitosa para constatar que há um grande interesse tanto da parte do Brasil quanto da parte do Peru de fomentar as relações comerciais.

“Podemos, sobretudo, aproveitar os acordos comerciais que já existem e criar novos para benefícios das populações dos dois países. Podemos também discutir o aproveitamento da enorme produção da área da Suframa com os novos portos que se abrirão no Peru e que oferecerão uma grande oportunidade de comércio com a Ásia”, destacou Cláudia Lapeyre.

