Durante a realização do Salão Nacional do Turismo, ocorrido de 15 a 17 de dezembro/2023, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília-DF, foi realizada a 59ª Reunião do Conselho Nacional de Turismo (CNT). O órgão é responsável pelo assessoramento técnico do Ministério do Turismo no que se refere a definição e implementação de políticas públicas.

A reunião marcou a posse dos novos conselheiros para o mandato 2024-2025, que agora passam a ser 90 membros no total, com a inserção de novos ministérios, e entidades da sociedade civil. A nova composição do Conselho está definida na Portaria de Pessoal Mtur nº 458, de 12/12/2023 e resulta de um processo seletivo que buscou ampliar a participação de organizações da sociedade civil, a fim de qualificar o planejamento de ações.

Como representantes da Suframa foram empossadas as servidoras Rosângela Alanís, técnica em Comunicação Social, lotada na Coordenação de Estudos Econômicos e Empresariais da Suframa (COECE), como membro titular, e Ana Maria de Oliveira, coordenadora-geral de Assuntos Estratégicos (COGEA), como suplente. A principal atuação da Suframa é contribuir com políticas públicas que possam fortalecer o desenvolvimento do turismo, em especial na região amazônica.

Pauta

A reunião do CNT também foi marcada pela apresentação da minuta de decreto presidencial do Plano Nacional de Turismo 2024-2027. O documento, que norteia ações para o desenvolvimento do setor no período, será submetido a avaliações e contribuições do Conselho, a fim de proporcionar o amplo debate, a construção coletiva do documento e subsidiar o seu posterior lançamento pelo Poder Executivo.

Os membros do colegiado discutiram, ainda, a instalação de Câmaras Temáticas no âmbito do CNT, dedicadas à análise de assuntos específicos do setor. A primeira Câmara Temática instituída foi a de Legislação Turística, que busca identificar e elaborar propostas para a extinção ou a mitigação de entraves no ambiente de negócios do turismo, com vistas ao aprimoramento da competitividade do setor.

Salão de Turismo

As representantes da Suframa no CNT também participaram das atividades realizadas durante o Salão Nacional do Turismo, com destaque para as visitas aos estandes dos estados da área de atuação da Autarquia (Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá), participação nas solenidades de abertura e de entrega do Prêmio Nacional de Turismo.

Retomado após um intervalo de 12 anos, o Salão Nacional do Turismo, teve um público visitante estimado em 20 mil pessoas, ocupando um espaço de 26 mil m². O evento abrangeu cinco grandes eixos: Turismo de Natureza, Turismo Rural, Sol e Praia, Turismo Cultural e Turismo de Tendências. A feira também proporciona ao público conferir várias palestras e debates sobre assuntos relacionados à atividade turística, além de atrações culturais, gastronômicas e musicais.