A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e várias empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) participarão efetivamente da Eletrolar Show 2025, considerada a maior feira B2B – transações comerciais entre empresas – de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, tecnologia móvel e Tecnologia da Informação (TI) da América Latina. O evento começa na tarde desta segunda-feira (23) e segue até quinta-feira (26).

A autarquia terá um estande no local e estará representada pelo superintendente Bosco Saraiva, pelo superintendente-adjunto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, Waldenir Vieira, e também por técnicos, que terão a missão de fortalecer parcerias junto a entidades representativas do setor eletroeletrônico, além de captar novas indústrias interessadas em investir na Zona Franca de Manaus (ZFM).

A abertura oficial está prevista para as 13h (horário de Brasília) desta segunda-feira (23). Em seguida, as autoridades farão uma atividade entre os estandes conhecida como “via-sacra”, seguida da coletiva de imprensa. A terceira participação da Suframa no evento faz parte do conjunto de ações previstas no Plano de Prospecção de Novos Negócios (PPNN). A exemplo dos anos anteriores, a autarquia tem reforçado o convite para que empresas já instaladas no PIM e que integram com expressividade o subsetor eletroeletrônico da ZFM participem do evento e reforcem as ações de divulgação das potencialidades do polo industrial na feira.

Movida por tendências e tecnologia, a Eletrolar Show é formada pelo tripé “Tecnologia, Negócios e Networking” e, no ano passado, recebeu mais de 40 mil profissionais qualificados do setor que respondem por mais de 30 mil pontos de venda em todo o Brasil. Anualmente, o encontro aproxima a indústria e o varejo de todos os portes, fixa marcas, estreita os relacionamentos, elimina barreiras comerciais e gera parcerias e bons negócios.