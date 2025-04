Visuliazação: 0

Uma sucuri, cobra comumente chamada de ‘Anaconda’, foi flagrada em uma embarcação no interior do Amazonas. Imagens do animal no barco foram amplamente divulgadas em grupos de notícias na tarde desta sexta-feira (11/04).

Em vídeo é possível ver o comprimento impressionante da cobra, que se estende em grande parte do piso do barco. A sucuri foi flagrada por um dos tripulantes da embarcação e divulgada em um blog do município de Manicoré.

“Olha só o tamanho dessa sucuri, deve ter uns 6/7 metros de comprimento. Nunca tinha visto uma cobra deste tamanho. Não sei se ela está com a barriga cheia de filhotes ou peixes”, diz o homem.

O animal estava perto da praça de máquinas e por isso, o tripulante acredita que a sucuri estava tentando se aquecer.

Não há informações se a cobra foi resgatada ou devolvida diretamente para seu habitat.