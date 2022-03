Avalie o post

A influenciadora, de 23 anos, foi internada após sentir fortes dores de cabeça e, segundo sua equipe, está bem e consciente

São Paulo – A ex-participante de A Fazenda 13 Sthe Matos, de 23 anos, permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em observação, informou a equipe da influenciadora, na noite desta segunda-feira (22). A youtuber foi hospitalizada após descobrir um sangramento no cérebro.

Sthe Matos está internada em observação. (Foto: Reprodução / Instagram)

“Olá, pessoal. Estamos aqui para atualizar vocês sobre o estado de saúde de Teté. Ela passou o dia bem, sem qualquer dor e totalmente consciente. De maneira preventiva e com o objetivo de oferecer o melhor acompanhamento médico possível, Tetezinha está na Unidade de Terapia Intensiva para monitorização neurológica e hemodinâmica”, diz o comunicado.

A equipe informou ainda que Sthe não tem previsão de alta. “Ainda não há previsão de alta até a completa investigação diagnóstica. Teté está ciente de todo o carinho e preocupação de vocês em relação a ela. Pedimos que continuem mandando boas energias para que ela fique bem e esteja de volta o quanto antes”, completou.

Veja o comunicado:



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

