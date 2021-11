5/5 - (1 vote)

Rio de Janeiro – O Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido de liberdade para a mãe do menino Henry Borel, Monique Medeiros, nesta quarta-feira (23). A decisão é do ministro Edson Fachin.

A defesa alegou que prisão era ilegal, já que não houve audiência de custódia para converter a prisão temporária em preventiva.

Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe do menino Henry Borel, deixa à Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca(16ªDP), após prestar depoimento sobre a morte do menino de 4 anos

No entanto, Fachin não viu ilegalidade na prisão da mãe de Henry Borel, morto em março deste ano. O ministro também determinou que a PRG (Procuradoria-Geral da República) se manifeste sobre o pedido da defesa. Monique Medeiros está na cadeia desde de maio e é ré por tortura e homicídio.

O ex-vereador Jairo Souza, que era padrasto da criança, também é réu por triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. Ele teve o pedido de habeas corpus negado pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O ex-parlamentar também responde por violência sexual contra uma ex-namorada.