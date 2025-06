Visuliazação: 0

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC), incentiva a população a se cadastrar no programa Celular Seguro, especialmente aqueles que estiverem se preparando para participar do 58º Festival de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). A iniciativa visa fortalecer as ações do RecuperaFone, que atuará no município durante o evento no combate aos crimes de roubo e furto de dispositivos móveis.

Por meio da tecnologia desenvolvida pela SSP-AM, o cidadão pode cadastrar seus dados pessoais e as informações do celular, fornecendo o número do IMEI. Em caso de roubo, furto ou perda, é possível atualizar os dados no sistema e emitir um alerta às Forças de Segurança.

A ferramenta auxilia a localização de aparelhos com restrição que estejam em posse de criminosos, contribuindo para a recuperação e devolução aos verdadeiros proprietários.

O cadastro deve ser realizado no site da Secretaria de Segurança Pública, por meio do link www.ssp.am.gov.br, acessando a área “Celular Seguro” e preenchendo tanto os dados pessoais quanto as informações do aparelho.

Ao realizar o cadastro na plataforma, o cidadão possibilita uma atuação mais assertiva das Forças de Segurança, já que é por meio do alerta emitido no sistema que os agentes identificam que o aparelho é fruto de roubo ou furto, podendo assim efetuar as investigações e consequentemente a prisão do suspeito e a recuperação do celular.