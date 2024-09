Como forma de garantir a cidadania, dignidade e qualidade de vida às pessoas que enfrentam limitações de mobilidade, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) por meio do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM) realiza atendimento domiciliar para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A ação permite que aqueles que não conseguem se deslocar até um posto de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) possam obter seu documento de forma mais acessível.

O diretor do IIACM, Mahatma Porto, explicou que os familiares devem ir ao Instituto de Identificação e levar todos os documentos obrigatórios do solicitante, além do laudo médico ou declaração de internação, caso esteja em alguma unidade de saúde.

A SSP-AM orienta que o familiar deve conferir primeiramente se as informações do solicitante estão corretas e se o CPF está atualizado de acordo com a Certidão (Nascimento ou Casamento).

Também deve também levar o comprovante de residência e CPF, ou qualquer documento que contenha o número de Cadastro de Pessoa Física do solicitante.

“A intenção do instituto é levar atendimento para essas pessoas, que às vezes não tem cadeira de rodas ou não tem condições de locomoção. Se a documentação estiver toda em bom estado de conservação e válida, a carteira é emitida e entregue de forma mais célere, para que a pessoa utilize o documento para um eventual tratamento de saúde ou benefício que esteja necessitando”, ressaltou Mahatma.

Ação de cidadania

A vigilante Beatriz Nogueira solicitou ao Instituto de Identificação o serviço de emissão da CIN para a sua mãe de 59 anos que utiliza traqueostomia e é impossibilitada de sair da sua residência.

“Nós precisamos desse documento porque hoje em dia ela não é mais assinante, então tudo isso irá facilitar para resolver algumas questões médicas. Quero agradecer imensamente o trabalho da Secretaria de Segurança que fez esse trabalho importante e veio até a minha casa”, disse Beatriz.

O post SSP-AM realiza atendimento domiciliar para nova Carteira de Identidade apareceu primeiro em Portal Você Online.