Agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), prenderam nesta quarta-feira (18/01), Alexmar Assunção Ramos, de 26 anos. O suspeito foi preso, no bairro Colônia Terra Novo, na zona norte de Manaus, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio expedido na Comarca do Município de Borba (a 151 quilômetros da capital).

De acordo com o relatório, durante o cumprimento da operação Cidade Mais Segura, na comunidade Jesus Me Deu, por volta de 10h da manhã, as equipes receberam uma informação de que um homem conhecido como Pikachu, estava vendendo drogas na avenida Israel. As equipes se deslocaram até a avenida indicada e abordaram Alexmar.

Durante a revista foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições intactas e 29 porções de oxi. Após verificação dos agentes, foi constatado que ele tinha um mandado de prisão pelo crime de homicídio e seria o líder do tráfico na região. As equipes identificaram, ainda, que o homem era o responsável por duas câmeras instaladas em postes de energia para monitorar a atividade policial, que também foram apreendidas.

O suspeito foi preso e encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) junto com o material apreendido para os procedimentos cabíveis.

Denúncias

O Disque 181, da SSP-AM atende 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas.