A edição do ‘#SouManaus Passo a Paço 2024’ acontecerá entre o final do mês de julho e início de agosto no centro histórico da capital. As datas ainda serão confirmadas pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante). O anúncio foi feito durante entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (08).

Almeida justificou que, a antecipação da data de realização do festival de artes integradas tem a finalidade de agregar modalidades do esporte náutico, como canoagem e competição de pesca.

“Nós queremos aproveitar a nossa potencialidade do Centro de Manaus. O rio (Negro) alcança o seu ápice até 15 de junho, aí ele vai descendo. Mas até julho a gente ainda consegue ter uma boa quantidade de água aqui para realizar os esportes náuticos”, disse o prefeito que descartou relação com a eleição do próximo ano.

Três atrações internacionais também deverão ser anunciadas até dezembro. “Vamos confirmar acredito que muito em breve. Até o final desse ano eu quero já poder divulgar três atrações internacionais para o ano que vem. Nós vamos ter uma gama de atrações nacionais também”, prometeu.

O prefeito anunciou, ainda, a ampliação do espaço para a realização do evento. A partir do ano que vem, o mirante Lúcia Almeida, do casarão Thiago de Mello e do largo de São Vicente também farão parte da próxima edição. As construções fazem parte do programa “Nosso Centro” e possuem aprovação do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) do Amazonas.

Os espaços públicos serão inaugurados em dezembro deste ano. Outra novidade é a inclusão de edifícios e praças, localizados no início da avenida 7 de Setembro.

O atual mirante vertical na área portuária da plataforma Malcher, onde foi construído o palco Guardião da Amazônia, possui área total de 4,9 mil metros quadrados.

Balanço

A edição do Sou Manaus de 2023 reuniu aproximadamente 420 mil pessoas durante as três noites do evento, em uma área de 44 mil metros quadrados. Além de 240 mil garrafas pets, 76 toneladas de alimentos foram arrecadados em troca de ingressos para assistir aos shows musicais.

A programação contou com 12 atrações nacionais e uma internacional, o DJ David Guetta, além de feira gastronômica e de artesanato, espaço urbano, apresentações circenses, campeonatos de danças e de games. O custo total foi na ordem de R$ 28 milhões, sendo R$ 22 oriundos da iniciativa privada por meio de apoio e patrocínios, mas, segundo o prefeito, menos da metade dos recursos previstos foi gasto.

Serviço

O prefeito informou que, celulares perdidos no evento foram encaminhados para o 1º DIP, que fica na avenida Duque de Caxias, 1.928, bairro Praça 14 de Janeiro, na zona Sul de Manaus.