Visuliazação: 0

Anos depois do lançamento do seu último álbum, Rihanna solta a voz em um novo hit para uma ocasião especial. Como parte da campanha do filme “Smurfs”, da Paramount Pictures, a cantora lançou “Friend of Mine”, canção que integra a trilha sonora do mais novo longa das criaturas azuis. Além da participação musical, Rihanna integra também o elenco de voz original, como a personagem Smurfette. Na versão nacional, as vozes serão de Bruno Gagliasso, Jennifer Nascimento, Diego Martins e Tatá Estaniecki.

Em “Smurfs”, o público vai acompanhar Smurfette (Rihanna) liderando o grupo em uma missão no mundo real para salvar o Papai Smurf (John Goodman), após ele ser misteriosamente levado pelos bruxos malignos, Razamel e Gargamel. Com a ajuda de novos amigos, os Smurfs terão que descobrir o que define seu destino para salvar o universo. Ao lado de Rihanna, “Smurfs” traz um elenco de voz estrelado na versão original, incluindo James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Maya Erskine, Billie Lourd, Xolo Maridueña com Kurt Russell e John Goodman.

Baseado nos personagens criados pelo artista belga Peyo, a direção do novo longa é assinada por um nome com vasta experiência no universo das animações: Chris Miller, que trabalhou nos três primeiros longas da franquia “Shrek” e dirigiu os filmes “Shrek Terceiro (2007)” e “Gato de Botas” (2011), indicado a Melhor Filme de Animação no Oscar de 2012. “Smurfs” é uma parceria entre a Paramount Animation e a Ty Ty e Jay Brown. Escrito por Pam Brady, o longa é distribuído pela Paramount Pictures e chega aos cinemas nacionais em 17 de julho.