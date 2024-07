A International Negotiation Competition, uma das maiores competições de Direito do mundo, chegou ao fim neste domingo (14), no auditório do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), em Manaus, com a vitória da dupla de Singapura, Leanne Chee e Harindrar Jayanthinathan, e os vice-campeões Alisa Kinoshita e Seito Linuma, do Japão.

A competição foi realizada pela primeira vez na América Latina. Durante a cerimônia de premiação, o coordenador-geral da ECP, conselheiro Júlio Pinheiro, expressou sua gratidão pelo apoio contínuo da presidente, conselheira Yara Lins que teve um papel fundamental na realização do evento.

“É um motivo de grande orgulho que o Brasil e Manaus tenham sido escolhidos como sede da primeira competição internacional de estudantes de Direito na América Latina”, declarou Júlio Pinheiro destacando a importância do evento na capital amazonense.

Vencedores da INC 2024

Leanne Chee e Harindrar Jayanthinathan, de Singapura, conquistaram o primeiro lugar. Harindrar enfatizou o nível de excelência dos competidores: “A competição exigiu muito de nós, mas nosso preparo e determinação nos permitiram alcançar o título de campeões mundiais.”

Os vice-campeões Alisa Kinoshita e Seito Linuma, do Japão, também demonstraram desempenho excepcional. “Nosso treinamento intenso e nossa união foram fundamentais para disputarmos com respeito e alcançar o segundo lugar,” afirmou Seito Linuma.

O Brasil foi representado pela dupla Filipe Araújo Pedra e Névio Neto, que alcançou o terceiro lugar, a melhor colocação do país desde o início da competição em 1998.

“Estamos extremamente orgulhosos de representar o Brasil e de ter superado competidores de alto nível de países como EUA, Inglaterra, Itália e País de Gales,” declarou Filipe Pedra.

“Foi uma disputa intensa, mas estávamos preparados para dar nosso melhor. Chegar ao pódio é uma honra imensa”, acrescentou Névio Neto.

Os estudantes brasileiros agradeceram o técnico Henrique Sena, cujo apoio na preparação foi essencial para o desempenho na competição.

Sobre a competição

A International Negotiation Competition (INC) teve origem nos Estados Unidos, e tem por objetivo capacitar profissionais e líderes para a resolução de conflitos, provocando maior celeridade ao processo judiciário ao evitar o litígio como solução única.

A edição de 2024 contou com a participação de equipes da Austrália, Canadá, Inglaterra, Índia, Indonésia, Itália, Irlanda, Japão, Nova Zelândia, Irlanda do Norte, Escócia, Singapura, Estados Unidos e País de Gales. O Brasil foi representado por estudantes de Direito da Universidade de São Paulo (USP).

As rodadas de negociação entre os estudantes duraram três dias e, ao final, as duplas foram premiadas conforme avaliação dos jurados.

