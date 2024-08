Ônibus do ‘Passa Fácil Aqui’, programa criado para descentralizar a emissão de cartões, ficará no estacionamento externo do shopping de 19 a 23 de agosto.

O Shopping Ponta Negra vai receber a próxima edição do “Passa Fácil Aqui”, ação itinerante do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), criada para descentralizar o serviço de emissão gratuita do cartão Passa Fácil aos usuários de ônibus.

Entre os dias 19 e 23 de agosto, o ônibus itinerante do Sinetram ficará no estacionamento externo L1 do Shopping Ponta Negra, na avenida Coronel Teixeira, 5705, com atendimento ao público nos horários das 10h às 12h e das 13h às 19h.

Durante esse período, serão distribuídas 50 fichas para o turno da manhã e, após o intervalo de almoço dos funcionários, mais 50 fichas para atendimento durante a tarde.

Ao descentralizar o atendimento, o objetivo do Sinetram é democratizar o acesso dos usuários do transporte público ao serviço, facilitando a vida de quem precisa solicitar a emissão do cartão e desafogando os pontos de atendimento convencionais, destacou o Gerente de Bilhetagem do Sinetram, Fábio Byron.

“O objetivo do Passa Fácil Aqui, que é o posto itinerante do Sinetram, é levar às comunidades de todas as zonas da cidade o serviço de emissão de 1ª e 2ª via dos principais cartões de transporte de Manaus”, explicou.

De acordo com ele, parcerias como esta, com o Shopping Ponta Negra, são fundamentais para ampliar o alcance do programa.

“Por ser um local de grande circulação de pessoas, acreditamos que essa parceria com o Shopping Ponta Negra será um sucesso. Nossa expectativa é atender aproximadamente mil clientes nesse período de uma semana”, revelou. Byron.

Para a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, a parceria com a Prefeitura de Manaus para a realização desta edição do Passa Fácil Aqui no estacionamento do centro de compras é uma oportunidade de agregar benefícios aos clientes e, também, de apoiar a prestação de um serviço público tão importante para a população.

“É uma parceria que vai permitir mais praticidade ao usuário de ônibus e a nossos clientes, enquanto o Sinetram terá, aqui, mais um ponto de atendimento à população. Isso vai evitar grandes deslocamentos para muitas pessoas que precisam solicitar o serviço, poupando tempo, que hoje é qualidade de vida. Todos saem ganhando e nós também, por podermos contribuir com essa iniciativa”, disse Priscila.

Critérios

Para a emissão do cartão, os interessados devem apresentar um documento oficial com foto (RG, CPF, etc.) e, com relação ao cartão estudantil, os estudantes precisam estar com o status “aprovado” no site www.estudantes.manaus.am.gov.br.

A ação é destinada aos usuários que desejam emitir a 1ª ou 2ª via do cartão Passa Fácil nas modalidades estudantil e comum. Não é válido para emissão de Vale Transporte.

O post Sinetram realiza emissão de cartão PassaFacil no Shopping Ponta Negra apareceu primeiro em Portal Você Online.