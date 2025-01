A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 352 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (13), de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e concorrer às vagas em http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na Avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 17

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o recebimento de animais abatidos, sua desossa, preparação e conservação para a utilização; realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Instalação de Purificadores de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o recebimento de animais abatidos, sua desossa, preparação e conservação para a utilização; realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalho braçal e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – orientar clientes na loja e estacionamento; fazer limpeza em geral; auxiliar na abertura e fechamento da loja;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática avançada e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na gestão de operações logísticas, incluindo recebimento, armazenamento, controle de estoque e preparação de pedidos, controle e gestão de planilhas; garantir o fluxo eficiente de produtos ao longo da cadeia de suprimentos;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Executivo de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter veículo próprio (carro), conhecimento MS Office e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar pesquisas de mercado para identificar possibilidades de venda e avaliar as necessidades do cliente; buscar ativamente novas oportunidades de vendas por meio de ligações de telemarketing, redes de contatos e mídias sociais; preparar e realizar apresentações sobre produtos e serviços; criar análises e relatórios frequentes com dados financeiros e de vendas, entre outras atividades correlatas à função;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Monitoramento CFTV

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de CFTV e documentação completa;

Atividades – monitorar as câmeras de CFTV e lidar com a mesa controladora; manter o monitoramento constante durante todo o período de trabalho; manter o controle de acesso e segurança, dentre outros critérios estabelecidos;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Montador de Equipamentos Eletrônicos – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – operar e garantir o funcionamento de máquinas da produção; desenvolver e realizar ações de qualidade de acordo com os procedimentos e normas de segurança da empresa;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motofretista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável pelo transporte de pequenas cargas ou volumes em motocicleta, com equipamento adequado para a carga;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Secretariado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter curso técnico em Secretariado, conhecimento em marketing, vendas e possuir documentação completa;

Atividades – responsável pelo transporte de pequenas cargas ou volumes em motocicleta, com equipamento adequado para a carga;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter habilidade em planilha Excel e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na área administrativa, dando suporte nas áreas de compras;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 134

40 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e documentação completa;

Atividades – tratam vísceras limpando e escaldando. preparam carnes para comercialização desossando, identificando tipos, marcando, fatiando, pesando e cortando;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

40 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala 6×1, cursos voltados para a área de segurança como: Agente de Portaria, Segurança Patrimonial, etc e documentação completa;

Atividades – responsável pela prevenção de perdas, vigilância e promoção de um espaço seguro tanto para clientes quanto para colaboradores;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, residir no Parque 10 ou proximidades e documentação completa;

Atividades – auxiliar no preparo das refeições, sobremesas, lanches, etc; manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas, talheres, etc;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Atendente de Balcão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário, residir no Parque 10 ou proximidades e documentação completa;

Atividades – auxiliar no preparo das refeições, sobremesas, lanches, etc; manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas, talheres, etc;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Chefe de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir no Parque 10 ou proximidades, disponibilidade de horário e documentação completa;

Atividades – planejar e administrar o funcionamento de uma cozinha, com a elaboração dos cardápios e supervisão dos trabalhos de cozinheiros e ajudantes.

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar, regular e operar máquinas-ferramenta que usinam peças de metal e compósitos e controlam os parâmetros e a qualidade das peças usinadas, aplicar procedimentos de segurança às tarefas realizadas; planejar sequências de operações, executar cálculos técnicos; pode implementar ações de preservação do meio ambiente; preparar ou operar as máquinas-ferramenta;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Frios

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir a manutenção dos equipamentos, assegurar a ordenação do setor, garantir o padrão operacional da loja;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Montador de Estruturas Metálicas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – traçar e montar estruturas metálicas e de compósitos, preparar peças, instalar estruturas, recuperar estruturas;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ferreiro Armador na Construção Civil

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a preparação para a confecção de armações de concreto e corpos de prova;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Ajudante de Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer atendimento ao cliente e fornecer orientação sobre carnes, adquirindo habilidade no preparo; ajudar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa; reportar-se ao líder de açougue.

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Montador de Pneus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a troca de pneus, rodas e válvulas e montagem, desmontagem e balanceamento de pneus;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar atendimento a clientes, negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda, orientar quanto às especificações dos produtos e/ou serviços;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar atendimento a clientes, negociar preço, prazo, condições de pagamento e descontos da venda, orientar quanto às especificações dos produtos e/ou serviços;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável pela produção diária de uma variedade de pães, bolos e doces, monitoramento de qualidade e frescor dos produtos; desenvolvimento de novas receitas para incrementar o menu da padaria;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – coordenar a produção diária de pães e doces; gerenciar a equipe de padeiros e confeiteiros; controlar o estoque de insumos e produtos acabados; coordenar cozinha, padaria e etc;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Perecíveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar o atendimento ao cliente; gerenciamento de equipes; administração do tempo;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no recebimento de animais abatidos, na desossa, preparação e conservação para a utilização; realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Porteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de pessoas, ficar atento ao uso dos carrinhos e cestas e evitar o seu mau uso; manter o serviço de portaria e fazer a vigilância do estabelecimento; acender e apagar as luzes do prédio e observar os horários e necessidades;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadoria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer reposição de produtos; verificação de validade; verificação da precificação dos produtos nas prateleiras; organização e limpeza das prateleiras; controle de estoque; verificação de produtos danificados;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, bem como serviços de coleta de resíduos;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 153

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Promissão (SP); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Extrusor Balão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – levantar balão, analisar e acompanhar o desempenho da máquina, ajustar a temperatura, verificar a micra do filme, responsável pela entrada e saída dos produtos da máquina, adicionar e contabilizar a matéria prima que entra na máquina, organiza as bobinas;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Operador de Produção I

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – vaga destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios, pois, o candidato vai precisar morar em Rio Verde – GO e possuir documentação completa;

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado; atividades como corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos; desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar no departamento comercial de uma empresa, auxiliando no processo de vendas e na relação com o cliente;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 24

6 vagas – Motorista de Ônibus Urbano

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, curso direção defensiva e transporte coletivo de passageiros e documentação completa;

Atividades – realizar atividades administrativas voltadas para o setor de Rh e DP;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento em Splits, Splitões, Self’s, Fancoil, Fancoletes e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a manutenção preventiva e corretiva de instalações e equipamentos de refrigeração, ventilação, calefação e ar-condicionado;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caldeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – zelar pela manutenção das tubulações, válvulas, registros, instrumentos e acessórios, limpando-os, lubrificando-os, substituindo partes danificadas; auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter habilidade com facas e máquinas de corte, ter capacidade de concentração e paciente para entender e atender os pedidos e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha; examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade; manter ambiente sempre limpo.

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 10, NR 35 e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de mecânica em máquinas e equipamentos de diversos tipos, executar trabalho de desmontagem, reparo e ajustamento de ferramentas de diversos tipos, mediante instruções, desenho ou “croqui”, executar serviços de eletricidade em geral, executar trabalhos em aparelhos;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Jorge Teixeira, Cidade de Deus, Lago Azul, Terra Nova, Santa Etelvina, Alfredo Nascimento, Cidade Nova, Petrópolis, Viver Melhor, São José; e documentação completa;

Atividades – realizar limpezas em geral;

Disponível até 13/01/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista de Distribuição

Escolaridade – ensino médio completo;

