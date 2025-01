A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 290 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (20), de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas em http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na Avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo, certificados de cursos e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

É importante que os candidatos mantenham seus cadastros atualizados, especialmente ao finalizarem novas qualificações. Para vagas específicas, podem ser solicitados documentos adicionais, como cursos ou certificações, por isso, é essencial estar atento aos “Requisitos Obrigatórios” de cada vaga.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 22

3 vagas – Ajudante de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nas proximidades da Zona Sul os bairros Petrópolis, São Francisco, Cachoeirinha, Raiz, Japiim, Distrito Industrial, Betânia, Santa Luzia, Morro da Liberdade, Colônia Oliveira Machado, Crespo, São Lázaro, Vila Buriti, Praça 14 de Janeiro, Centro, Nossa Senhora Aparecida e Presidente Vargas; e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar a inspeção visual das peças e produtos, verificando se atendem aos padrões de qualidade, embalar e etiquetar produtos prontos;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nas proximidades da Zona Sul os bairros Petrópolis, São Francisco, Cachoeirinha, Raiz, Japiim, Distrito Industrial, Betânia, Santa Luzia, Morro da Liberdade, Colônia Oliveira Machado, Crespo, São Lázaro, Vila Buriti, Praça 14 de Janeiro, Centro, Nossa Senhora Aparecida e Presidente Vargas e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por atuar em diversas etapas do processo, como controlar o estoque de matéria-prima, separar as peças para a montagem, conferir o funcionamento das máquinas, embalar os produtos, realizar a limpeza e manutenção das instalações e atender a outras demandas de produção;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – colher policulturas, plantar culturas diversas, introduzir sementes e mudas em solo, forrando e adubando-as com cobertura vegetal; cuidar de propriedades rurais; efetuar preparo de mudas e sementes através da construção de viveiros e canteiros, cujas atividades baseiam-se no transplante e enxertia de espécies vegetais; realizar tratos culturais, além de preparar o solo para plantio;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em segurança do trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar embarcado e documentação completa

Atividades – elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participar de perícias e fiscalizações e integrar processos de negociação. participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando recursos humanos ou psicologia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, cumprir todo o procedimento necessário;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros: Gilberto Mestrinho, Novo Aleixo, Mutirão, Canaranas, Cidade de Deus, Alfredo, Tancredo neves, Zumbi dos Palmares, Armando Mendes, São José, núcleo 23 e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de limpeza, substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos, conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios, trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar os pratos de acordo com as fichas técnicas do restaurante, liderar a equipe de auxiliares, trabalhar em equipe, saber normas de segurança alimentar;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no processo de movimentação e armazenamento de materiais e produtos, realizando a carga e descarga de caminhões, verificando as mercadorias e mantendo o local de trabalho organizado e limpo;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com medicamentos e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, conferir, armazenar, distribuir e registrar materiais e suprimentos;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de limpeza, substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos, conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios, trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizar manutenções preventiva, preditiva e corretiva; instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizar medições e testes;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 138

40 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 e documentação completa;

Atividades – Realizar o tratamento de vísceras; preparar, desossar, identificar os tipos, marcar, fatiar, pesar e cortar carnes para a comercialização;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

40 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em escala 6×1; cursos voltados para a área de segurança como: agente de portaria, segurança patrimonial, etc; e documentação completa;

Atividades – Ser responsável pela prevenção de perdas, vigilância e a promoção de um ambiente seguro para clientes e colaboradores;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Frios

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir a manutenção dos equipamentos; assegurar a ordenação do setor; garantir o padrão operacional da loja;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, bem como serviços de coleta de resíduos;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – recebimento de animais abatidos, sua desossa, preparação e conservação para a utilização; realizar a desossa e limpeza de carnes vermelhas e brancas; preparar as peças de acordo com as instruções recebidas da cozinha;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Executivo de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter veículo próprio (carro), conhecimento MS Office e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar pesquisas de mercado para identificar possibilidades de venda e avaliar as necessidades do cliente; buscar ativamente novas oportunidades de vendas por meio de ligações de telemarketing, redes de contatos e mídias sociais; preparar e realizar apresentações sobre produtos e serviços; criar análises e relatórios frequentes com dados financeiros e de vendas, entre outras atividades correlatas à função;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, vendas e faturamento;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego ou registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no Tarumã, disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – arrumar as mercadorias dentro do depósito de forma segura, a fim de facilitar a sua identificação e manuseio; armazenar os materiais recebidos nos locais determinados, para facilitar a localização do produto; realizar a validação de endereço para confirmar se o produto foi armazenado no local correto; separação de O.S por rua, a fim de atender as OSs; atuar com auxiliar nos processos de inventários, para contribuir com a contagem de mercadorias;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter noção de venda em loja de material de construção e documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente, conhecimento em técnicas em negociação e vendas, gostar de atender ao público em geral;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – auxiliar no preparo das sobremesas, lanches, manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas, talheres, entre outras atividades relacionadas à função;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Office Boy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com atendimento ao público, habilidades com anotações em protocolo e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – entregar e coletar de documentos, realizar movimentação de mercadorias entre as unidades, compras e aquisição de suprimentos de escritório, pagamentos e depósitos em bancos;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Perecíveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar no atendimento ao cliente; gerenciamento de equipes; administração do tempo;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – coordenar a produção diária de pães e doces; gerenciar a equipe de padeiros e confeiteiros; controlar o estoque de insumos e produtos acabados; coordenar cozinha, padaria;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – garantir a organização e a eficiência no armazenamento de materiais e produtos dentro de um depósito ou estoque;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 108

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Promissão (SP); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Operador de Produção I

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – vaga destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios, pois, o candidato vai precisar morar em Rio Verde – GO e possuir documentação completa;

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado; atividades como corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos; desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar no departamento comercial de uma empresa, auxiliando no processo de vendas e na relação com o cliente;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Desenvolvedor de Software (SMT)

Escolaridade – ensino superior completo em Tecnologia, Automação;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimentos básicos de programação em Visual Studio, Python ou Java, metodologias Ágeis Scrum/Kanban, experiência com processo de produção SMT, conhecimentos técnicos de máquinas de inserção de SMD, SQL, bases de dados Oracle11g, curso de Inglês básico e documentação completa;

Atividades – trabalhar com desenvolvedores para projetar algoritmos e fluxogramas; produzir códigos eficientes e inteligíveis respeitando as especificações; integrar componentes de software e programas de terceiros; verificar e implementar programas e sistemas; diagnosticar, depurar e atualizar softwares existentes; recomendar e executar melhorias; criar documentação técnica para referência e elaboração de relatórios;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Planejamento e Vendas (PCP)

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Inglês avançado, Informática avançada e possuir documentação completa;

Atividades – monitorar os resultados de vendas; identificar tendências e propor estratégias para melhorar o desempenho; trabalhar em conjunto com a equipe de vendas para projetar a demanda futura, utilizando dados históricos e análise de mercado; colaborar com o setor de produção para ajustar cronogramas e volume de fabricação de acordo com as necessidades de vendas; priorizar produtos e pedidos com base em urgência, disponibilidade de matéria-prima e prazos de entrega; manter o equilíbrio entre os níveis de estoque e a demanda, evitando excessos ou falta de produtos; trabalhar na otimização do giro de estoque para reduzir custos e aumento a eficiência;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador SMD

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de TBO, NR 12, Leitura de Componentes e documentação completa;

Atividades – abastecer o posto de componentes, peças e materiais; conferir valores e polaridade dos componentes; inserir componentes no suporte; checar placa visualmente; verificar falta de componentes na placa; checar componentes invertidos na placa;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Reparo

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Inglês básico e documentação completa;

Atividades – consertar aparelhos eletrônicos; instalar equipamentos e ou aparelhos eletrônicos; desenvolver dispositivos de circuito eletrônicos; fazer manutenção corretiva dos equipamentos; fazer manutenções preventivas e preditiva dos equipamentos; sugerir mudanças de processo de produção; redigir documentos;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Teste

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica ou Eletrônica Digital;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Inglês intermediário, experiência com instalação de equipamentos, controle de manutenção preventiva e corretiva de máquina de teste e documentação completa;

Atividades – executar melhorias continua e automação de processo; executar reparo/ substituições de hardware quando necessário; acompanhar os Yields de toda produção submetida aos testes de funcionalidade; fazer relatório com classificação de falha dos produtos; realizar manutenções preventivas e corretivas em equipamentos de teste fabril; cumprir o procedimento de SGQ e QSMS;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista de Vendas Júnior

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática avançada, Inglês básico e documentação completa;

Atividades – receber emissão e faturamento de NF; declaração e relatório de vendas e retorno de material; participar de reuniões internas e externas com o cliente juntamente com o supervisor de vendas, apresentando resultados para tomada de decisões na gerência do departamento; acompanhar indicadores de desempenho; acompanhar processo de vendas; manter contato com clientes, buscando atender necessidades relacionadas ao serviço de vendas, documentação e arquivo da área; acompanhar trâmite de exportação; cumprir o procedimento de SGI;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 8

1 vaga – Mecânico de Autos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para viagens e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpar a área e compactando solos, realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – ajudar na manutenção preventiva e corretiva de quadros elétricos, cabines primárias, geradores de energia elétrica, no-breaks, equipamentos de ar condicionado, manutenção mecânica e hidráulica; realizar atividades de pintura, alvenaria, locomoção de móveis e acompanhar prestadores de serviço de manutenção;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Engenharia

Escolaridade – ensino superior completo em engenharia civil ou mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – fazer o levantamento técnico em campo em área; elaborar orçamentos; emitir relatórios e laudos técnicos; trabalhar com a elaboração de projetos; planejamentos de obras; outras atividades pertinentes a função;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo em refrigeração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em manutenção de Self, Splitão, Splits piso de teto, Cassete, Chiller, bombas e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança.

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 14

1 vaga – Auxiliar de Estoque – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na movimentação e acondicionamento de materiais; conferir produtos e encomendas nas tarefas de faturamento de venda, embalar produtos, montar kits, associar produtos no sistema, realizar rotinas operacionais; emitir etiqueta de identificação;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – trabalhar com foco na captação de novos clientes para a empresa e gestão interna de vendas;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – trabalhar de forma colaborativa com a equipe de manutenção, desempenhando tarefas diversas que garantem o bom funcionamento de equipamentos e instalações; verificar a lista de atividades programadas, que pode incluir inspeções de rotina e pequenos reparos;

Disponível até 20/01/2025 ou encerramento da vaga….

