O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) disponibiliza 112 vagas de emprego nesta segunda-feira (3), a partir das 8h da manhã.

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável residir próximo ao bairro de Flores.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

25 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO I

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro Emprego ou Com experiência na área de Eletroeletrônicos.

Obrigatório ter cursos de TBO e Informática Básica.

Desejável ter curso na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

07 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO II

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área de Processos Industriais, Montagem em Geral,

Obrigatório estar com cartão de vacinação em dias, incluindo 3º dose da vacina da covid 19 e curso de TBO.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE EXPEDIÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico ou Superior Completo, superior cursando.

Com experiência na função e com Expedição de Notas Fiscais e Conferências de Mercadorias.

Técnico e/ou Superior completo ou cursando a partir do 3º período em Logística ou Ciências da Computação.

Obrigatório ter curso de Excel Avançado.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

03 VAGAS: ARTÍFICE III

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos de NR 10, NR 18 e NR 35.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: ARTÍFICE II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter curso de Eletricista e/ou Soldador.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

Desejável ter conhecimento em Elétrica, Hidráulica e Pintura.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área de: Serviços Gerais, Servente de obras, Ajudante de Carga e Descarga ou Fundição.

Obrigatório estar com cartão de vacinação em dias, incluindo 3º dose da vacina da covid 19.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

10 VAGAS: VENDEDOR DE QUIOSQUE – TELEFONIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter curso de Informática Básica, Atendimento ao Cliente, Técnicas de Vendas e outros relacionados a área de vendas.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Rotinas diárias de atendimento de clientes via telefone, sistema informatizado e vistorias em clientes com uso de motocicletas da empresa.

Obrigatório ter CNH A/B.

Conhecimento de Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE INSTALAÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Com experiência em Instalações de Equipamentos de Segurança Eletrônicas (alarmes, câmeras, sensores, cercas e cabeamento).

Obrigatório ter CNH A/B.

Desejável ter cursos de Elétrica, Ferramentaria, NR-35, TBO e Informática Básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

02 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de Elétrica, Refrigeração, Forro, Hidráulica e Construção Civil.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter curso de NR-12.

Desejável ter cursos na área e/ou conhecimento no segmento da indústria, Máquina de Prensa, Destopadeira, Máquina de Estamparia.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR(A) DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter curso de Manipulação de Alimentos.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter os cursos de Refrigeração, NR-35 e NR-10.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo ou Superior cursando.

Com experiência na função.

Superior cursando a partir do 4º período em Administração ou Contabilidade.

Desejável ter cursos na área e/ou conhecimento em Emissão de Notas Fiscais, Controle de Planilhas, Controle de Contas e Setor Financeiro.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

12 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

Salário: informado na entrevista.

Benefícios: informado na entrevista.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Escolaridade: Ensino Técnico ou Superior completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter Técnico ou Superior completo em Engenharia da Computação.

Desejável ter o curso de Programação.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: REPOSITOR DE MERCADORIAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Atendimento ao Cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Atendimento ao Cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: ATENDENTE DE PADARIA II

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Atendimento ao Cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

05 VAGAS: AÇOUGUEIRO II

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área e/ou Atendimento ao Cliente.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: TRATORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos relacionados a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

01 VAGA: COSTUREIRO(A) – CORTADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter conhecimento e habilidades em Corte e Costura, Confecções de Uniformes.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, dispensa militar e currículo atualizado.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: OPERADOR(A) DE CAIXA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS(A) – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: FISCAL DE LOJA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTOQUISTA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

03 VAGAS: PROMOTOR(A) DE VENDAS II – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo e/ou Médio completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

