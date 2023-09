A Câmara Municipal de Borba realiza nesta sexta-feira (8), às 19h, sessão extraordinária para reconduzir Simão Peixoto ao cargo de prefeito. A medida se dá em cumprimento a decisão da desembargadora Maria do Carmo Cardoso, da 2ª sessão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

Na última quarta-feira (6), por 4 votos a 3, o pleno do TRF1 determinou o retorno imediato de Simão Peixoto ao comando do executivo municipal. Ele estava afastado do cargo deste o dia 23 de maio.

No mesmo dia, o presidente da Câmara Municipal de Borba, vereador Miguel Silva, comunicou ao prefeito interino José Pedro Freitas Graça sobre a ordem judicial. Com o retorno de Peixoto, José Graças reassume a função de vice-prefeito.

Convite

Em vídeo gravado nas redes socais, Simão Peixoto agradeceu o apoio recebido pela população de Borba e avisa que desembarca na cidade às 16h desta sexta. Peixoto participará da sessão na câmara municipal à noite.

Investigação

Simão Peixoto é investigado no âmbito da Operação Garrote, do Grupo de Atuação Especial de Repressão do Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Amazonas. Ele chegou a ser preso em maio deste ano, suspeito de articular um grupo criminoso que supostamente fraudava licitações da prefeitura.

No dia 14 de julho, Peixoto e os demais investigados na operação foram soltos após o pagamento de fiança. O prefeito continuou recebendo salário, mas permaneceu afastado do cargo com o monitoramento por tornozeleira eletrônica.