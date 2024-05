É oficial! Mariah Carey fará show em São Paulo em setembro. A rainha do falsete vem ao Brasil para se apresentar no Allianz Parque, no dia 20 de setembro, dois dias antes de ir ao Rio, onde será atração principal no palco Sunset do Rock in Rio.

Há 14 anos sem vir ao país, a cantora traz seus sucessos à capital paulistana — 2025, o aclamado disco The Emancipation of Mimi, no qual estão hits como “Shake it Off” e “We Belong Together“, completa 20 anos.

Divulgação do evento

Por aqui, a apresentação deve seguir os padrões da The Celebration of Mimi, residência da artista em Las Vegas, que celebra essa e outras fases da carreira dela.

Classificação Etária

Será permitida a entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.