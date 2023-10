A Rede Cinépolis do Shopping Ponta Negra realiza nesta semana até o dia 01 de novembro, mais uma edição da promoção “Semana do Cinema VIP”. Nesse período, os cinéfilos vão poder aproveitar valores especiais no ingresso para a sala VIP e também em combos, snacks e pratos VIPs.

Os filmes que estarão em cartaz nesta promoção são o infantil “Trolls 3 – Juntos Novamente”, o novo filme de Martins Scorsese “Assassinos da Lua das Flores”, o filme de ação e suspense “Hypnotic – Ameaça Invisível” e o drama “Som da Liberdade”, baseado em fatos reais.

O Shopping Ponta Negra é o único da Rede Cinépolis, em Manaus, que dispõe de salas VIPs. Durante a promoção, o preço do ingresso para estas salas estará com 50% de desconto em relação ao valor tradicional, além de outras promoções em combos, snacks e outros alimentos.

A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, reforça que é uma ótima oportunidade para os amantes de cinema terem a experiência única das salas VIPs.

Para conferir os horários e os outros filmes que entrarão em cartaz, é só acessar o site www.cinepolis.com.br.

